Kaan Urgancıoğlu evlendiğini duyurdu

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Ilgaz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kaan Urgancıoğlu, aradığı mutluluğu Burcu Denizer'de buldu.Uzun zamandır Burcu Denizer ile birlikte olan Urgancıoğlu, aşkını nikahla taçlandırdı.Urgancıoğlu'nun düğün kareleri de sosyal medyaya düştü.Ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınladı.Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda objektiflere takılmıştı. Sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan oyuncu, basın mensuplarını görünce kameralara gülümseyerek poz vermişti.