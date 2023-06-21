Burcu Özberk, İtalya'ya gitti

En son 11 bölümle ekranlara veda eden 'Kraliçe' dizisinde objektif karşısına geçen oyuncu Burcu Özberk tatile çıktı.İtalya'ya giden oyuncu, orada çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.Özberk'in ''Volare' artık benim şarkım'' notunu düştüğü kareleri, saatler içinde 300 binden fazla beğeni aldı.Takipçileri, ünlü oyuncunun karelerini yorum yağmuruna tuttu.