Ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile olan evliliğini 5 ay sonra bitiren Oğuzhan Koç, son günlerde gergin bir tavır sergiliyor.Geçtiğimiz günlerde muhabirlere "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım." diyerek çıkışan Koç, şu sıralar giydiği ayakkabılarla gündemde.Ayakkabıları yüzünden kendisiyle dalga geçildiği sinirlenen Koç, "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar." demişti.Sosyal medyada tartışma yaratan ayakkabıların fiyatı ortaya çıktı.Dünyaca ünlü bir markanın ürünü olan ayakkabının fiyatı 35 bin TL.