'Aldatma' açıklaması gündem oldu!

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Lara karakteri ile yıldızı parlayan Feyza Civelek, konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Feyza Civelek "Aldatma" ile ilgili söyledikleri ile gündeme geldi.

Show TV'de ekrana getirilen Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek, Nilay karakteri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolar ile gündeme gelen oyuncu Feyza Civelek, Defne Samyeli'nin YouTube kanalının konuğu oldu.



Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan aldatma konusuyla birlikte kadın-erkek ilişkisi hakkında konuşan Feyza Civelek, gündeme bomba gibi düştü.



Civelek, "Umarım kimse yaşamaz böyle bir şeyi. Aslında iş kadında bitiyor. Erkeğin aldatmaması için kadının, erkeğine her şekilde yetmesi gerekiyor. Ben erkeğime yetecek bir kadın olduğumu düşünüyorum." dedi.