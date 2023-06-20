Mutlulukları fotoğrafta kaldı...

Survivor yarışmasına katılmasının ardından hafızalarda yer edinen futbolcu Sercan Yıldırım ile Nihal Yönel cephesinden kötü haber geldi. 2 yıldır evli olan Sercan Yıldırım ile Nihal Yönel boşanma kararı aldı. Yıldırım, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

2021 yılında Nihan Yönel ile nikah masasına oturan futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, romantik paylaşımları ile adından söz ettiriyordu. Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşanma kararı aldı.Sosyal medyadan paylaşım yapan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:'Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim'Sercan Yıldırım'ın yaptığı açıklamanın ardından Nihan Yönel, konuya ilişkin sessizliğini koruyor.