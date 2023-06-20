Kardeşini tanımamazlıktan geldi

Kadir Doğulu ile Kemal Doğulu magazin dünyasının dikkat çeken kardeşleri arasında yer alıyor. Son olarak katıldığı bir etkinlikte konuşan Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu hakkında verdiği tepkiyle şoke etti.

Stil danışmanı Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolü oldukları dizinin imaj danışmanlığını yapmıştı. Kadir Doğulu, son olarak katıldığı bir defilede kardeşi Kemal Doğulu ile ilgili yaptığı yorum ile herkesi şoke etti.



Marka projesinden bahseden Kemal Doğulu, "Uzun zamandır hazırlanıyorum. Çok iddialıyım. Herkesin ulaşabileceği kıyafetler olacak. Kadın ve erkek kıyafetlerimi sanatçı dostlarımdan kime gösterdiysem çok beğendi" dedi.



Tam bu anda Doğulu'ya, "Kardeşinize tasarım yapacak mısınız?" sorusu yöneltildi. Kemal Doğulu, "Neslihan giyebilir. Kadir kim, biyolojik kardeşim olan kişi mi? Siz ne biliyorsunuz, ben de onu biliyorum" açıklamasında bulundu.