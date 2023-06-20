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Ceyda Düvenci'den ayrılık paylaşımı

8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la olan evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım geldi.

Ekleme: 20.06.2023 - 09:22 Güncelleme: 20.06.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanacağı iddiaları bir süredir konuşuluyordu.

8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemediği iddia edilmişti. Ceyda Düvenci, evlilikte sorunları aşamayınca sosyal medyadan içini döktü. Ünlü ismin son paylaşımı ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Instagram sayfasında arkası dönük bir fotoğraf paylaşan Düvenci, şu sözleri not düştü:

"Sözler yetersiz kalırmış"

'Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…"
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