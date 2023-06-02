Sıla'ya Bakü'de minik Sıla sürprizi...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Bakü konserinde kendi adını taşıyan minik hayranıyla beş yıl sonra tekrar buluştu. Sanatçı, sahneye çıkardığı minik Sıla'nın, üzerinde adının yazılı olduğu bileklik hediyesiyle duygulu anlar yaşadı.

Sıla, önceki gün Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Ünlü şarkıcının konserde sahneye çıkarttığı, kendisiyle aynı adı taşıyan minik hayranı Sıla, üzerinde adının yazılı olduğu bileklik hediye etti. Sanatçı, beş yıl önceki Bakü konserinde tanıştığı minik hayranının hediye sürpriziyle duygulandı.Geçtiğimiz ay dünyaca ünlü Toronto Massey Hall'deki konseriyle dikkat çeken Sıla, bu kez Azerbaycan'da müzik ziyafeti sundu. Salonu dolduran üç bin kişilik coşkulu seyirci, Sıla'nın her şarkısına eşlik etti.