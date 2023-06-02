Pınar Deniz kısa saçlarıyla poz verdi

Yargı dizisinin Ceylin'ı Pınar Deniz, bir internet platformunda yayınlanacak yeni projesi Aktris'te başrolü üstlendi.Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte ekran karşısına çıkan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı kısa saçlı pozlarıyla sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar aldı.Kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkan Pınar Deniz, son gönderisini “Yasemin Derin?” notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Gönderisi 10 dakika içerisinde 10 binin üzerinde beğeni aldı.