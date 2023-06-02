İrem Helvacıoğlu'ndan açıkladı!

TRT 1'de ekranlara gelen 'Yürek Çıkmazı' dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, MAG Haziran sayısı için objektiflerin karşısına geçti ve dergiye özel açıklamalarda bulundu.

İrem Helvacıoğlu, 'Zeynep' karakteri hakkında, "Yürek Çıkmazı bir roman uyarlaması ve gerçeğe dayanan bir konusu var. Kitabı okuduğumda boğazım düğümlenmişti, senaryoda yine düğümlendi. Yıllarca uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddetin sonunda ölen kadının ölüm sebebi sadece hastalık mı, yoksa yıllarca uygulanan şiddet mi? Peki, ya tüm bunlar cezasız kalmazsa... İşte bu ihtimal beni çok heyecanlandırdı, çünkü tam da bu ihtimal için mücadele veren bir karaktere can verecektim” dedi.



"SOSYALLEŞMEYİ SEVİYORUM"



Setten ve çekimlerden kalan zamanlarda genelde evde vakit geçirdiğini belirten güzel oyuncu, “Şu sıralar evde birtakım değişiklikler var, o yüzden keyifli oluyor. Arkadaşlarımla buluşuyorum, yemek yiyip geziyoruz. Sosyalleşmeyi seviyorum” açıklamasında bulundu.



"İSYANKAR SAHNELERİ ÇOK ETKİLEDİ"



Ünlü isim, yeni projesi 'Kaçış' hakkında ise "Her şartı ve hikâyesi çok zordu. Aslında sabırsızlandığım farklı ve sert sahneler de vardı. Sanırım cüretkâr ve isyankâr sahneleri beni çok etkilemişti. Umarım yine dijitalde bambaşka bir karakterle ekranda olurum. Çok güzel işler var dijital için, okuyorum" ifadelerini kullandı.



