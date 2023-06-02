İpek Filiz Yazıcı: "Evlilik kilosu aldım"

Geçtiğimiz sene şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen 21 yaşındaki oyuncu ipek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddia edilmişti.

Bir dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisindeki rolüyle ünlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz sene kendisinden 10 yaş büyük şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlendi.



Hamile iddiası



Evliliğini göz önünde yaşayan Yazıcı'nın son paylaşımından dolayı hamile olduğu ileri sürüldü.



"Yeni rengimi buldum"



Bir süredir mutlu giden evliliğinin tadını çıkaran Yazıcı'nın "Yeni rengimi buldum" notuyla yaptığı paylaşımında giydiği bol elbiseli pozu olay oldu.



Güzel oyuncuyu bol elbisesiyle gören takipçileri, "Kesin hamilesi", "Annelik güzelliği gelmiş, kızın olacak" gibi yorumlar yapmaya başladı. Oyuncu ise gelen yorumlara cevap verdi.



"Daha ben bebeyim"



Yazıcı yaptığı açıklama iddiayı yalanlayarak "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" dedi.