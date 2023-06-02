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Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Camdaki Kız' ekibiyle paylaşım

Gülseren Buğdaycıoğlu, aynı adlı eserinden uyarlanan, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Kanal D'nin üç sezondur reyting rekorları kıran ve 82’nci bölümü ile final yapmaya hazırlanan dizisi 'Camdaki Kız'ın veda yemeğinden kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Ekleme: 2.06.2023 - 00:47 Güncelleme: 2.06.2023 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı, Kanal D'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi 'Camdaki Kız', 82'nci bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor. Camdaki Kız'ın ekibi, geçtiğimiz günlerde Madera İstanbul'da bir araya gelmişti.

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Camdaki Kız' ekibiyle paylaşım

FİNAL YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Veda yemeğine Camdaki Kız'ın sevilen oyuncuları Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç'in yanı sıra diğer oyuncular da katılmıştı. Dizinin önceki bölümlerinde canlandırdıkları karakter ile izleyicinin beğenisini kazanan Hande Ataizi (Cana) ve Nur Sürer (Feride), geceye katılan isimler arasındaydı. Başarılarını kutlayan ekip, hep beraber eğlenerek, Camdaki Kız'a veda etmişti.

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Camdaki Kız' ekibiyle paylaşım

''ÇOK ÖZEL BİR YOLCULUĞUN SONUNA YAKLAŞIYORUZ''

Gülseren Budayıcıoğlu, 'Camdaki Kız' ekibi ile final yemeğinde çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Budayıcıoğlu paylaşımına ise şu notu düştü:

Hepimiz için çok özel bir yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Camdaki Kız romanımdan ekranlara taşınan ve ilk yayınlandığı bölümden itibaren tüm Türkiye'nin severek takip ettiği dizimiz üç bölüm sonra final yapıyor. 22 Mayıs pazartesi akşamı veda gecemizde tüm ekip bir aradaydık. Ekipte iki duygu hakimdi. Hem üç sezondur bir diziyi başarıyla götürmenin mutluluğu ve hem de ayrılığın hüznü.

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