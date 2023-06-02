Gökhan Töre ihaneti yalanladı

Beşiktaş'taki performansıyla hafızalara kazınan şimdilerde Ankaragücü forması giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre gecelerde yakalandı.Töre, geçtiğimiz günlerde İstanbul gecelerinde kameralara yakalandı. Futbolcunun başka bir kadınla olduğu iddiası gündeme gelince Töre'den açıklama gecikmedi. Gökhan Töre ayrıca ikinci çocuklarını beklediklerinin müjdesini de verdi.'Çıkan haberler doğrultusunda ne yazık ki açıklama yapma zorunluluğunda bırakılıyoruz' diyen Gökhan Töre açıklamasının devamında şunları söyledi: 'O gece eşim Buket Töre ve fotoğrafta bahsi geçen kişi ailecek görüştüğümüz yakın bir kız arkadaşımızdır. O gece de hep beraber dışarı çıktık. Çekilen görüntüden 2 saniye önce eşim Buket Töre arabaya oturmuştur. İkinci çocuğumuzu beklerken bu şekilde asılsız haberlere maruz kalmamız bizi son derece rahatsız etmiştir. Bundan sonra adımızın geçtiği ve doğru olmayan haberler karşısında hukuki sürecimizi başlatacağız.'