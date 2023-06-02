Ceren Moray köpeği ile alışveriş turunda...

Samimiyeti ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ceren Moray, basın mensupların poz verirken, yanına gelen sevenlerini de kırmadı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Şu an için bir tatil planı olmadığını belirten oyuncu, "Henüz bir plan yapmadım. Zaten daha tam anlamıyla yaz da gelmediği için 'Araştırma aşamasındayım' demek daha doğru olur" açıklamasını yaptı.