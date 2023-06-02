Betül Demir'den Mauro İcardi açıklaması

Bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Fashion Week'te 'Kleopatra' temalı bir kostümle podyuma çıkan şarkıcı Betül Demir, kendisine yöneltilen ''Kraliçe burada, peki ya kral nerede?'' sorusuna yanıt verdi. 42 yaşındaki şarkıcı, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunda önemli rol oynayan Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Betül Demir, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahneye çıkmıştı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 42 yaşındaki popçu, "Bu sıralar geceye tiryaki modumdayım. Gecenin o sessizliği, dinginliği beni çok etkiliyor. Balkona çıkıp gökyüzünü izlemek en büyük hobim haline geldi" demişti.



"AŞK AKDINIYIM"



"Aşkın bir matematiği, bir formülü var mı?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Bence yok. Aşk ansızın gelir ve çepeçevre sarar insanı. Nasıl olduğunu anlamazsın. Aşkın bir planı, projesi, yol haritası yoktur. Ben aşk kadınıyım. Hatta bazen aşkın ta kendisiyim ama şunun da altını çizmekte fayda var ki; kimsenin de yara bandı olamam. Geçmişin yükleriyle gelene kapım kapalı" şeklinde konuşmuştu.



"CANIM LAHMACUN ÇEKERSE 50-100 TL'YE EN KRALINI YERİM"



Betül Demir, "Yaz geliyor, yakında 'Bin TL'ye lahmacun' haberlerini okumaya başlarız. Bir lahmacuna en fazla kaç para verirsiniz" diye soran muhabirlere, "Cimri değilim, pinti değilim. Bilakis elimde çok açıktır ama bir lahmacuna bin TL verecek kadar da enayi değilim. Herkesin kendi tercihi saygı duyarım ama kimse kusura bakmasın. Ona buna hava atıp, adisyon paylaşacağım diye kendime 'keriz' dedirtmem. Canım çok lahmacun çekiyorsa 50 TL-100 TL neyse gider en kralını yerim, kalan 900 TL'ye de sokak hayvanlarına mama alırım" yanıtını vermişti.



Antalya Fashion Week önceki akşam başladı. Haktan Bucke defilesinde, dişiliği ve güzelliğiyle tarihe adını yazdırmayı başarmış Mısır Kraliçesi 'Kleopatra' temalı özel tasarımla podyuma çıkan sanatçı Betül Demir, gecenin en özel sürprizine imza attı.



''MODA GELİR GEÇER, STİLLER KALICIDIR''



Defile öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Betül Demir, ''Modacı arkadaşım Haktan Bucke beni aradığında çok heyecanlandım. Özverisine ve gayretini takdir ettiğim zaman zamanda sahne kıyafetlerimde kapısını çaldığım çok özel bir dostumdur. Dolayısıyla aradığında tereddütsüz kabul ettim teklifini. Moda takipçisi sayılmam. Daha çok stil takipçisiyim. Moda gelir geçer, stiller kalıcıdır'' ifadelerini kullandı.



''BEN TEK BİR KRAL TANIYORUM''



Kendisine yöneltilen, ''Kraliçe burada, peki ya kral nerede?'' sorusuna; ''Vallahi ben tek bir kral tanıyorum. Attığı gollerle şampiyonluğa götüren tek kral Mauro Icardi'' yanıtı veren Demir, Arjantinli forveti yere göğe sığdıramadı.



'ASLAN PAYI'NI İCARDİYE ARMAĞAN ETTİ



Ünlü isim, geçtiğimiz hafta sahne öncesinde verdiği röportajındaki kehanetinin gerçekleşmesini hatırlatan muhabirlere, ''Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğumu herkes bilir. Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayacağını rüyamda görmüştüm biliyorsunuz. Bunu da çekinmeden söylemiştim. Birçok Fenerbahçeli arkadaşım bana kızmıştı ama yapacak bir şey yok, benim rüyalarım çıkar söylemiştim'' şeklinde yanıt verirken, finalde ise 'Aslan Payı' şarkısını seslendirerek golleriyle şampiyonlukta aslan payına sahip olan Icardi'ye armağan etti.



PROFESYONEL MANKENLERE TAŞ ÇIKARDI



Röportajın ardından podyumdaki yerini alan Betül Demir, izleyenlerin alkışları arasında yürüdüğü catwork'te profesyonel mankenlere taş çıkaracak bir performansa imza attı.



''Dokunmak İstiyorum'' şarkısı eşliğinde adımladığı podyumda alkış yağmuruna tutulan başarılı sanatçı Betül Demir, finalde Haktan Bucke ile moda severleri selamlayarak ilk günün finalini yaptı.