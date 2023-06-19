Alişan'dan duygulandıran paylaşım

Alişan merhum kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Kardeşi ve yeğenlerinin fotoğrafını paylaşan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için duygusal ifadeler kullandı.

Şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs nedeni ile vefat etmişti. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra oldukça zor günler geçiren Alişan, zor günleri yavaş yavaş atlatmaya başladı. Babalar Günü için paylaşımda bulunan Alişan, merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklar ile olan fotoğrafını paylaşarak duygulandırdı.Alişan paylaşımında, "Babalar günün kutlu olsun benim canım Selçuk'um... Dünyanın en iyi en merhametli babası... Seni çok seviyorum." ifadesine yer verdi.İşte Alişan'ın o paylaşımı!Öte yandan Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında uzun süredir devam eden küslük geçtiğimiz haftalarda sona ermişti.