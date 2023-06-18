Yalı rekor bedele satıldı!

30'dan fazla ülkede gösterime giren ‘Yalı Çapkını' dizisi yurtdışı satışında rekor kırdı. Dizi, en son bölüm başı 14 milyon TL'ye satıldı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in oynadığı reyting rekortmeni 'Yalı Çapkını' dizisi yurtdışında da yoğun ilgi görüyor. 'Yalı Çapkını' sezonun en çok konuşulan ve sosyal medyada da gündemden düşmeyen bir dizi olarak uluslararası alanda da kendisini hızla gösteren bir yapım oldu.



TÜRKİYE'DE BİR İLK



Şimdiye dek 30'dan fazla ülkeye satılan Türk dizisinin en son İsveç ve Finlandiya'ya satışı gerçekleşmişti. Yurtdışına en çok satılan dizilerin başında gelen OGM Pictures imzalı dizinin bölüm başı rekor satış rakamı dudak uçuklattı. Antepli iki ailenin hikâyesi etrafında yaşanan olayların ele alındığı dizinin bölüm başı satış rakamı 600 bin dolara (14 milyon TL) ulaştı. Ülkemizde en çok ülkeye satılan diziler arasında 'Sen Çal Kapımı' isimli romantik komedi dizisi de bulunuyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i dünya çapında şöhrete ulaştıran dizi, 80'den fazla ülkeye satılmıştı.



