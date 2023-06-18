Şeyma Subaşı kuralı bozdu

Şeyma Subaşı, mayıs ayının başında 3 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas'ın Marakeş şehrinde dünyaevine girdi.Şimdilerde eşiyle birlikte tatil yapan Subaşı, cesur paylaşımlarından dolayı geçtiğimiz haftalarda veto yediğini belirtmişti.Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunun altını çizmişti.Geçen hafta Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı. Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum.Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde konuştu. Subaşı daha sonra bikinisinin üzerine siyah tül bir elbise giyerek verdiği pozları yayınlamıştı.Son olarak sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Subaşı bu duruma uzun süre dayanamadı.Bir süredir eşinin rahatsız olmasından dolayı bikinili paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından turuncu bikinili pozunu paylaşarak bu kuralı bozmuş oldu.