İrem Derici: Benim her yerim estetik

Bursa'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, seyircilerle yaptığı sohbetiyle dikkat çekti.

Bursa’da sahne alan İrem Derici, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.



‘Yansın Geceler’ şarkısı ile konserine start veren şarkıcı Bursalılara müzik şöleni yaşattı.



Şarkı arasında dinleyicileri selamlayan Derici nazara geldiğini dile getirdi.



"Gerçekten donla çıkacaktım"

Derici, şunları söyledi:



Süslenmiştim püslenmiştim, bir Cuma ya da Cumartesi akşamı sahne almıştım Bursa’da. Ah çocuklar nazara geldim, hain insanlar nazar etti. Bugün altın sarısı bir elbise giyecektim, fermuarı patladı. Sonra bugün taşlı bir elbise almıştım, giydim, sonra dedim ki bunu giyeceğime ben donla çıkayım. Her yerim meydanda. Sonrasında bunun fermuarını kapatmaya 5 kişi yeltendik kapattık. Yoksa gerçekten donla çıkacaktım.



Hani dedim samimiyetten ‘İrem Derici bu kadar da değil’. Az önce kulisten sahneye çıkacakken ayağımın ucuna tekme attım yürürken. Sağ ayağım şu an kanıyor ama buna inat daha çok eğleneceğim. Bugün burada çok büyük anılar biriktireceğiz. Çok eğleneceğiz.



"Gelin bekarlığa vedaya gelmiş"

Şarkı aralarında dinleyiciler ile sık sık sohbet eden Derici, şu ifadeleri kullandı:



Memlekette benden daha delilerinde olduğu tek yer burası. Mesela bir gelin, bekarlığa vedasına buraya gelmiş. Arkadaşları yasta diye simsiyah giydirmiş.



Derici sohbet ettiği kadınlardan birinin çok güzelsiniz iltifatına da"Yok benim her yerim estetik." cevabını verdi.