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Demet Akalın yaz sezonunu açtı

Konser maratonuna kısa bir ara veren şarkıcı Demet Akalın, ailesiyle birlikte Bodrum'da sezonu açtı. Bikinili fotoğrafını paylaşan Akalın, güneş banyosu yaptı

Ekleme: 18.06.2023 - 11:52 Güncelleme: 18.06.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının en dobra ismi olarak bilinen pop şarkıcısı Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Ailesiyle ve işiyle ilgili sık sık paylaşım yapan Akalın, şimdilerde yaz sezonunun keyfini çıkarıyor.

Güneşlendi
Sezonu her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'da açan şarkıcı, tatil karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak bikinili karesini yayınlayan Akalın, güneş banyosu yaptığı anı paylaştı.

Demet Akalın yaz sezonunu açtı

Restorana ücret tepkisi
Dün ise kentte gittiği restoranda ödediği servis bedeli ücretine tepki gösteren Demet Akalın, o anları da hesabından yayınlamıştı.

Restoranın bu bedeli hak etmediğini dile getiren Akalın, “Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil.” ifadelerini kullandı.
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