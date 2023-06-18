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Beyaz Gazete
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Ayakkabıları hakkında konuştu

Oğuzhan Koç dün akşam Kocaeli'deki popüler bir mekanda konser verdi. Enerjisi, esprileri ve şarkılarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Koç, sosyal medyanın gündemindeki ayakkabı polemiğine de açıklık getirdi.

Ekleme: 18.06.2023 - 00:53 Güncelleme: 18.06.2023 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Yaz konserleri tüm hızıyla devam eden Oğuzhan Koç önceki akşam Kocaeli'deki hayranlarıyla bir mekanda buluştu. Şarkılarıyla olduğu kadar esprileriyle de seyircinin ilgisini her saniye ayakta tutmayı başaran Koç, sosyal medyada gündeme oturan ayakkabılarıyla ilgili konuştu.

Müzik ve şarkıların her şeyin önünde olduğunu söyleyen Oğuzhan Koç "Uzun zamandır giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor. Bugün de bunları giydim. Biz şarkı yazıyoruz. Kâğıt bizde, kalem bizde. Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim. Sizler de eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının ne saçın makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır. Önemli olanın göz göze diz dize şarkı söyleyip bu duyguyu paylaşmak olduğunu bu gece ispat edelim istiyorum" dedi. Koç'un sözleri üzerine büyük bir alkış koptu.
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