Aşkları böyle belgelendi

Birlikte çıktıkları İtalya tatili sosyal medyada ayrı ayrı paylaştıkları pozlarla ifşa olan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, son olarak katıldıkları bir davette hayranlarının kendilerini görüntülemesine engel olamadı. "Sadece arkadaşız" diyen oyuncu çiftin ilkişkisi bir kez daha ortaya çıktı. Ünlü oyuncuların samimi görüntüsü dikkat çekti.

2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. İkilinin özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.



Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra oyuncuların havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını alevlendirmişti. Pusat ve Andıç'ın birlikte tatile gittiği iddia edilmişti. İkilinin hayranları tarafından çekilen görüntü, günlerce konuşulmuştu.



"SADECE ARKADAŞIZ"



Özel hayatıyla ilgili haberlere dair sessizliğini bozan Aybüke Pusat, "Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden yakın arkadaşım bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı, tatile gittik. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız" demişti.



YORUM YAĞDI



Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz ay çıktıkları İtalya tatilinde de kural bozmamıştı. İkili, ayrı ayrı çekilmiş pozlarını paylaşmıştı.



Hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan ikiliye, "Artık gizlisi saklısı kalmayan bir aşkı neden inkar ediyorsunuz?", "Bugüne kadar çok aşk reklamı gördük de böylesine rastlamadık", "Aşkınız ne; devlet sırrı mı!" şeklinde mesajlar gelmişti.