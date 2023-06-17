Üçüncü çocuk açıklaması

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Sinem Kobal, üçüncü çocuk ile ilgili konuştu. Kobal, açıklaması ile dikkat çekti.

2016 yılında dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti 2020'de ilk çocukları Leyla'yı, 2022'de ise ikinci kızları Lalin'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.



Bir ödül gecesinde boy gösteren Sinem Kobal, "Üçüncü çocuk gelir mi?" sorusuna "Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız" yanıtını verdi.



Açıklamalarına devam eden Kobal, "Her şey yolunda. Çocuklar büyüyor. Leyla 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Lalin yeni bir yaşına girdi. Daha ikimizin karışımı ama renkleri bana benziyor. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümeleriniz izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız." Şeklinde konuştu.