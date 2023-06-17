Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Zehirlenme nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Şekip Taşpınar'ın menajerinden açıklama geldi.
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan ve Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Şekip Taşpınar, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Şekip Taşpınar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
Oyuncu Şekip Taşpınar'ın son durumuyla ilgili menajeri Temmuz Karikutal açıklama yaptı.
'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'
Temmuz Karikutal, 'Şekip Taşpınar dün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor' ifadelerini kullandı.
Oyuncu Şekip Taşpınar'ın son durumuyla ilgili menajeri Temmuz Karikutal açıklama yaptı.
'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'
Temmuz Karikutal, 'Şekip Taşpınar dün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor' ifadelerini kullandı.