Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan ve Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Şekip Taşpınar, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Şekip Taşpınar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.Oyuncu Şekip Taşpınar'ın son durumuyla ilgili menajeri Temmuz Karikutal açıklama yaptı.Temmuz Karikutal, 'Şekip Taşpınar dün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor' ifadelerini kullandı.