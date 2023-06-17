'Mucize eseri kurtuldum'

Cayrokopter kazasında ölümden Melis Sandal, gece saatlerinde hastaneden taburcu oldu.

Cayrokopter kazasında ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, gece saatlerinde hastaneden taburcu oldu. Sandal, Muğla Gökova Körfezi'nde cayrokapter ile tura çıktı. Ancak motor arızası meydana gelince cayrokopter bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Görgü tanıklarına göre; cayrokopterin yere çakılmasını zeytin ağacının önlediğini belirtti. Kazadan yaralı bir şekilde kurtulan Sandal, Instagram hesabından kendisini arayanlara teşekkür etti. Melis Sandal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailemize ve tüm sevenlerimize bağışladı."



