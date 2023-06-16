Oğlunun izinden gitti...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden fenomen aşçı Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun hatıralarını yaşatmak için yemek yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı. Büyük üzüntü yaşayan anne Duymaz, "Tahasız mutfak öksüz kaldı" dedi.Hatay'ın Yayladağ ilçesinde doğup büyüyen 19 yaşındaki Taha Duymaz, yayınladığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen hale geldi. Fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Taha Duymaz'ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz bir süre sonra oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdi. Oğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz'ı haberi olmadan Taha Duymaz'ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yükledi. Bu videonunun çok beğeni ve takdir almasının ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istedi. Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, "Tahasız mutfak öksüz kaldı" dedi.Anne Meryem Duymaz, Taha'nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.Taha'nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisininde kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, "Üzülüyordum ama yemek yaptıkça rahatlıyorum. Taha'nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum.Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler herkes istedi. Çok sevindiler herkes beni arayıp soruyor. Bende ekmek yapınca Taha'nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha'nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Taha'nın izinden gitmeye aradda da olsa video çektirmeye deva edeceğini dile getiren Duymaz, "Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha'dan hatıra bana.Tahasız ökksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor" diye konuştu.Taha Duymaz'ın yengesi Elif Duymaz, "Paylaşımlara bu kadar ilgi beklemiyorduk. Taha'yı bu şekilde vefat ettikten sonra annem onun yerine geçmek istedi, "böyle olunca yokluğunu hissetmiyorum"dedi. Umarım böyle olur mutlu olurum. 63 bin takipçisi var 15-20 bin beğeni oluyor. Bu kadar bir ilgi beklemiyorudk. Herşey güzel gidiyor. Taha'nın hayallerini hedeflerini biz yaşatmaya çalışıyouz. Umarım bunu başarabiliriz"dedi.