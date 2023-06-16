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Gülben Ergen'den 'baba' itirafı!

Şarkıcı Gülben Ergen babası hakkında konuştu. Babası ile yakın bir baba-kız ilişkilerinin hiçbir zaman olmadığını belirten Gülben Ergen, babasına biraz kırgın olduğunu belirtti.

Ekleme: 16.06.2023 - 09:47 Güncelleme: 16.06.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Gülben Ergen yıllar sonra babası ile ilgili bir itirafta bulundu. Gülben Ergen, nasıl bir anne-baba ilişkisi olduğundan bahsetti.

"BABAMLA FOTOĞRAFIM YOK"

Gülben Ergen, "Babana kırgın mısın?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Biraz evet. Babamla fotoğrafım yok, niye yok? Buna kırgınım mesela... Anılarımız yok. Lunaparkta anımız olsun isterdim. Annem ve babam ayrılmayı başardığında ben ilkokuldaydım. Ama ayrılmayı başarıncaya kadar benim ömrümü tükettiler. Ben ilkokul 1'e giderken boşanma kararı alıp ben 5'e geçince boşandılar."

"Annem çok sevgi doluydu ama babam daha sert ve daha içkisi, kumarı, gece hayatı olan biriydi. Babam çok hareketli bir adam olduğu için de benimle fotoğrafı yoktu. Evladını severdi bunu bilirdim ama göstermezdi. Özendiğim baba ve kızlar gibi değildik. Annem ve abim sevgisini hep gösterirdi. Abimin sevgisiyle ilgili konuşabilirim ama babamla yok. Bu babamı sevmemi ya da saymama engel değildi. Başarımda ona kendi ispat etme durumum vardı. Onun gibi başarılı olmak isterdim."
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