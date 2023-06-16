Ahmet Melih Yılmaz son halini paylaştı

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi ‘Çukur’da canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli adını kullanmaya başladı.Ünlü oyuncu, cinsiyet değişimi sonrası dudaklarını ve göğüslerini de yaptırdı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Meli Bendeli'nin son haline yorum yağdı.İddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Meli Bendeli'nin zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.Meli Bendeli; geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanan Mert Ramazan Demir, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi kadrosundan etek giydiği için çıkarıldığını açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.