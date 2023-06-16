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Beyaz Gazete
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Ahmet Melih Yılmaz son halini paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Ahmet Melih Yılmaz yani Meli Bendeli'nin son paylaşımına yorum yağdı.

Ekleme: 16.06.2023 - 09:04 Güncelleme: 16.06.2023 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi ‘Çukur’da canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli adını kullanmaya başladı.

Son hali olay oldu

Ünlü oyuncu, cinsiyet değişimi sonrası dudaklarını ve göğüslerini de yaptırdı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Meli Bendeli'nin son haline yorum yağdı.

İddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Meli Bendeli'nin zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

Meli Bendeli; geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanan Mert Ramazan Demir, Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi kadrosundan etek giydiği için çıkarıldığını açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Ahmet Melih Yılmaz son halini paylaştı
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