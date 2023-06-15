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Beyaz Gazete
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Yunanistan'dan ev aldı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 1 milyon euroya ev aldığını doğruladı.

Ekleme: 15.06.2023 - 09:21 Güncelleme: 15.06.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile boşanır boşanmaz tatile çıkan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Yunanistan tatili sırasında yatırım da yaptı.

Geçtiğimiz gün bir davete giden Demet Özdemir, 1 milyon euroya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğruladı.

"Evi aldım"

Şimdilerde evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum." dedi.

Demet Özdemir, Yunanistan'dan ev aldı

Ünlü oyuncu Yunanistan'daki evi, iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın almıştı.
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