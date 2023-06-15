Survivor 2024'ün yeni konseptini açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam gerçekleştirilen Survivor 2023 finalinde yeni sezonla ilgili müjdeyi verdi. Acun Ilıcalı, Survivor 2024'ün yeni konseptini açıkladı. Ilıcalı, bombayı patlattı.

Survivor 2023 Ünlüler Gönüllüler yarışması 13 Haziran'da ekrana getirilen final bölümü ile şampiyonunu belirledi. Gecenin sonunda Survivor 2024'le ilgili konuşan Acun Ilıcalı, yeni konsept hakkında da ilk kez konuştu.



Survivor 2024'te All Star yapacaklarının müjdesini veren Acun Ilıcalı, yeniliklerle ilgili 'Yeni konseptle geliyoruz. Yeni sezonda yarışmacıları daha erken açıklayarak hazırlanmaları için zaman vereceğiz. Yarışmacıların bazıları performansta hak ettik ama oylamada elenmekten yakınıyordu. Seneye SMS'siz Survivor ile geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak ve iki takım da All Star olacak. Şimdi hodri meydan. Bakalım kim iyiymiş. Aday konseyinde ismi çıkan yarışmacılar düelloya çıkacak ve kaybeden elenecek' dedi.



Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2024 konsepti eski yarışmacılar tarafından alkışlarla karşılandı.