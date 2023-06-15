Ebru Şallı da EYT'den emekli oldu

Ünlü manken Ebru Şallı, EYT'den emekli olduğunu açıkladı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şallı, "Başvurdum ve ben de emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çıkarılan EYT yasasından birçok ünlü de yararlandı.



O ünlü isimlerden biri de ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı oldu. Ünlü model katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.



"Ben de emekli oldum, maaşım 7 bin 500 lira"



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şallı, EYT'den kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıkladı.



Şallı, “Başvurdum ve ben de emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım” diye konuştu.



"Genciz daha buradayız"



Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek “45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz daha buradayız. Durun” diye karşılık verdi.