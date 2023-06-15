Burcu Esmersoy'dan dikkat çeken sözler!

Türkiye'nin en çok kazanan kadın ünlülerinden olan Burcu Esmersoy, son dönemde sosyal medya üzerinden aldığı reklamlar ile adından söz ettiriyor. Burcu Esmersoy, evden çıkmadan para kazandığını söyledi. Esmersoy, "Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum." dedi.

Birçok marka ile iş birliği içerisinde olan Burcu Esmersoy, önceden para kazanmak için çok çalışmak gerektiğini ancak günümüzde durumun değiştiğini söyledi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Esmersoy, "Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum." dedi. Ünlü sunucu, evinden bile çıkmadan yaptığı Instagram paylaşımlarından yüz binlerce lira kazanıyor.



"METROBÜSE BİNMEDİN" DEMİŞTİ



Metrobüse hiç binmediğini söyleyen Esmersoy, "Metroya bindiğim oluyor. Görenler gülümseyip, fotoğraf çektiriyor. Metrobüse hiç binmedim. Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana. İçimi hafifleten şeylerin peşindeyim. Düzenli meditasyon, ritüel hale gelen kişisel ve içsel çalışmalar yapıyorum. Toksik insanlardan, kötü enerji yayan sohbetlerden uzak duruyorum. Tabii benim de bazen negatif dalgalara kapıldığım oluyor.



Ama farkındalığım çok yüksek. Olayları anlama, sorunları çözme konusunda iyi bir tekniğe sahibim. Hemen bu durumdan ayrışıp kendimi iyileştirme programına alıyorum." demişti.