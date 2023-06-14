Ünlü şarkıcı Merve Akıncı ‘Kitaplar Yazacak Aşkımız’ şarkısıyla dinleyicileri kendine hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcı Merve Akıncı ‘Kitaplar Yazacak Aşkımız' şarkısıyla bahar ve yaz aylarının en çok dinlenen şarkıcısı oldu.Birçok düğünde, gelin ve damada şarkısıyla eşlik eden Merve Akıncı'nın ‘Kitaplar Yazacak Aşkımız' şarkısı düğünlerde ilk dans şarkısı olarak kullanıldı.Genç şarkıcı Merve Akıncı listelerde en çok dinlenenler arasında yerini aldı.Merve Akıncı'nın ‘Kitaplar Yazacak Aşkımız' şarkısı dinleyicilerin büyük ilgisini ve beğenisini topladı. Dinleyiciler hayranlığını paylaşımlarıyla dile getirdi.İşte o paylaşımlar...'Kulağa hoş geliyor sözleri başarılar diliyorum''Merve Hanım'ın tasarlayıp piyasaya sürdüğü bu çalışma akıllara durgunluk verecek cinsten,esrarengiz bir parça''Muhteşem bir ses dinlerken huzur buldum Tebrikler''Yılın en güzel şarkısını keşfettik darısı henüz dinlemeyenlerin başına''Ses rengi harika, yorum harika, beste harika...bu yaz herkesin hit şarkısı belli...listeleri sallar...zirveye oynar...maşallah diyelim Merve sana'Merve Akıncı İstanbul doğumludur. 2005 yılından beri Medya sektöründe olan Akıncı'nın sunuculuk hikayesi daha çok küçük yaşlarda başladı.İlkokul yıllarında topluluk önünde konuşmanın ilk adımlarını attı. Öğretmen olan Annesinin düzgün konuşmasından feyz alarak yaşamına çizgi belirlemeye başlayarak,Ortaokul ve Lisede Antalya şiir okuma yarışmalarında hep birinci gelerek şiire ve edebiyata olan sevgisini hissettirdi.O yıllarda 7 Kocalı Hürmüz oyununun Hürmüzü olarak ve yine daha sonra Müjdat Gezen'in başarılı oyunlarında da farklı karakterlerin ruhunu sahneye yansıttı .Ve tiyatro yarışmalarında o dönem en iyi oyuncu derecelerini aldı..Tam bir tiyatro ve sanat aşığı olan Merve Akıncı'nın Üniversite hayatı Girne'de başladı. 4 yıllık Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünü, ingilizce okuyarak başarıyla mezun oldu. Üniversite hayatı onun kariyeri için başlangıçlardan biriydi..Kıbrıs televizyonlarında haber spikerliği, First Fm de 2 sene Merve'nin Günlüğü ismiyle radyo programcılığı ,Havadis gazetesi ile de 2 sene “Gözden kaçmayanlar” magazin programını canlı sundu.Hayatı, farklı karakterlerin bir arada olduğu bir resme benzetiyor. Doğru renk ve dokunuşu yaptığınızda resmi bozmazsınız “diyor..Kıbrıs'ta 2 yıl Üst üste katıldığı Kıbrıs şarkı yarışmasında 1.lik alarak güzel başarılarla ilerledi.TRT Ses oluru aldı ve 2 yıl süren Trt başarısı ve projesi devamında hala özel toplantı sunumları ve Seslendirme çalışmalarına devam etmektedir.O dönem Kariyer firması açarak firmalarda istihdam ve çeşitli eğitim çalışmaları da yapmıştır…Kendisi aynı zamanda Spor, eğitim ,sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme üzerine araştırmalar yapıp projeler üretiyor. Aynı zamanda beş yıldır da astroloji üzerine araştırma ve okuma yapıyor eğitimler alıyor ve bu alanda da ilerliyor.Boş kalmaktan hoşlanmadığını ve en ufak boşluğunu seyahat ve spor ile kitap okumakla değerlendiren Akıncı,İnsanın kendisine ayırdığı vaktin başarıda temel etken olduğunu belirtiyor..2014 senesinde Atv Avrupa'da Şehir Rehberini sunarak, yöreler ve lezzetlere dikkat çeken isim, Aynı dönem İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Türk Sanat Müziği bölümünden mezun olarak müziğe olan aşkına güzel bir imza attı ..Ve hala üstüne çalıştığı şarkı ve besteler var .Yaklaşık 10 yıldır Türkiye ve Avrupa genelinde büyük markaların tanıtımları, Bakanlık ve siyaset sunumları ,gala geceleri ve ödül törenlerini sunan Akıncı, Şimdilerde yine çok özel bir medya projesi ile ilgili çalışmaktadır. Özel etkinlik ve protokol sunumlarını sürdüren kurum , kuruluş ve kişilere diksiyon ve kişisel gelişim çalışmaları yapan Merve akıncı aynı zamanda büyük şirketlerin kurumsal yönetim ve medya danışmanlığını da yürütmektedir.Merve Akıncı, 2021 Haziran ayından beri Milli Piyango Sunucusu olarak Demirören Medya'da çalışmaktadır.