  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,53 - 25,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor'ı bırakma sebebini açıkladı

Survivor 2023 yarışmasına katılan şarkıcı Yusuf Güney, yarışmayı kısa sürede bırakmıştı.

Ekleme: 14.06.2023 - 09:12 Güncelleme: 14.06.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2023'te ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney'in yarışmadan kendi isteğiyle ayrılması gündem olmuştu. Yusuf Güney, Survivor 2023'ü neden bıraktığını ilk kez açıkladı. Güney, canlı yayınla ekranlara gelen Survivor yarı finalinde ortaya çıktı. 39 yaşındaki şarkıcı, fenomen yarışmadan ayrılma nedenine dair çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

"Depremi gördüm"

Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlarıma depremin yaşanacağını söylemiştim. 'Benim gitmem lazım, burada duramıyorum' demiştim. Her şeyiyle, birebir rüyalarımda yaptığım astral seyahatlerde depremi gördüm. Kalamadım, duramadım. Çok durmak istedim, hatta final koltuğunda oturmak isterdim. Çok saygı duyulacak bir mücadele. Samimi söylüyorum deli işi." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, daha önce katıldığı bir programda şöyle konuşmuştu:

Yusuf Güney, Survivor'ı bırakma sebebini açıkladı

"Astral seyahatle uzaya gittim"

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım."
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
Ödül gecesinde sahneye çıkan Mabel Matiz'den LGBT propagandası
Eda Ece deprem bölgesindeki seçmenleri hedef aldı
‘Değişim’ çağrıları CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu iki ismin biletini kesiyor…
Kabine Toplantısı bugün yapılıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?
CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun karşısına Hz. Ali çıksa yenemez
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?
MHP Genel Başkanı Bahçeli sinyalini verdi: İl sayısı 100'e çıkıyor, işte il olması beklenen ilçeler
Oyuncu Eda Ece'den ödül töreninde skandal sözler! Depremzedeleri hedef aldı!
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı olacak
Genel Merkez'i topa tutan CHP'li il başkanlarından 'değişim' çağrısı: Parti ideolojik bulanıklığa hapsoldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı
CHP'li Seyit Torun'dan 'sandıklara sahip çıkılmadı' diyen CHP'li Gürsel Tekin'e yalanlama: Bu bir efsane
Cumhurbaşkanı'na hakaret cezasız kalmadı! Hala 'bu hakaret değil' diyor...
İstanbul'da suya zam geldi!
Tanju Özcan, Başkan Erdoğan'dan muvafakat istedi
Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı
Ekrem İmamoğlu’nun yalanı yine tutmadı: İSKİ yatırımları 5 yıldır düşüyor!
Halk plajında denize giren adamı diri diri yuttu! Mısır’da Rus turistin parçaları köpekbalığının midesinden çıkartıldı

Halk plajında denize giren adamı diri diri yuttu! Mısır’da Rus turistin parçaları köpekbalığının midesinden çıkartıldı

Çankırı'da merak uyandıran anlar: Vatandaşlar görüntüledi

Çankırı'da merak uyandıran anlar: Vatandaşlar görüntüledi

Bingöl'de tarihi demir cevheri keşfi: 300 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Bingöl'de tarihi demir cevheri keşfi: 300 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?