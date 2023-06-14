Sahne kostümüyle olay oldu!

Şarkıcı Edis'in sahne kostümü gündem oldu. Swarovski taş kaplı bir elbise tercih eden Edis, üzerindeki taşların kilosuyla şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Edis yurt dışında verdiği konserler serisine devam ediyor. Bir festival kapsamında sahneye çıkan Edis, Sugar Mountain'de unutulmaz bir konser verdi. Hit olan şarkılarını söyleyen Edis, sahne kostümü ile gündem oldu.



9 KİLOLUK SWAROVSKİ KOSTÜM



Snob Magazin'in haberine göre; üzeri baştan aşağı Swarovski taşlarla kaplı ve özel tasarım olan bir kostümle sahneye çıkan Edis, performansı boyunca sahnede parladı. Ünlü şarkıcının üzerinde tam 9 kiloluk bir Swarovski kostüm vardı.



EUROVISION'A KATILMAK İSTİYOR



Öte yandan Edis son olarak Eurovision'a katılma talebi ile gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Eurovision katılmak isteğini açıkladı.