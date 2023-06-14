Hayranlarını duymazlıktan geldi!

'Yalı Çapkını' ekibi, Mecidiyeköy Dada'da sezon finali partisi düzenledi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu dışındaki oyuncular, mekanın ön kapısında kendilerini bekleyen hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdiler.

Dizinin başrol kadın oyuncusu Afra Saraçoğlu, hayranlarının kapıda beklediğini öğrenince, mekana gizlice arka kapıdan girdi. Sezon finali partisine çok geç gelen Mert Ramazan Demir ise hayranlarını aracının peşinden koşturdu.Aracın arka koltuğunda oturan Mert Ramazan Demir, hayranlarının kendisine seslenmesine rağmen tepki göstermeyerek, kafasını diğer tarafa çevirmesi dikkat çekti.