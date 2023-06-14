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Beyaz Gazete
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Hastane paylaşımı tepki aldı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hastaneden yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 14.06.2023 - 09:14 Güncelleme: 14.06.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıllarda uzun bir tedavi gördüğü için aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuşmuş ve eski günlerine geri dönmüştü.

Magazin gündeminden düşmeyen Erbil, sansasyonel yaşantısıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.

'Garibanların hastane yemeği'

Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü sunucu, yemek yerken paylaştığı fotoğrafıyla gündem oldu.

Hastanede sushi yiyen ve 'Garibanların hastane yemeği' yazan Erbil, eleştiri oklarının hedefi oldu.


Hastane paylaşımı tepki aldı!
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