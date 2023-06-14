Hastane paylaşımı tepki aldı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hastaneden yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllarda uzun bir tedavi gördüğü için aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuşmuş ve eski günlerine geri dönmüştü.Magazin gündeminden düşmeyen Erbil, sansasyonel yaşantısıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü sunucu, yemek yerken paylaştığı fotoğrafıyla gündem oldu.Hastanede sushi yiyen ve 'Garibanların hastane yemeği' yazan Erbil, eleştiri oklarının hedefi oldu.