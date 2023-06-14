Gizem Karaca lüks evinden paylaştı

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti. Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu, doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimsedi.BAHÇESİNDE EKİP BİÇİYORİzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem olmuştu. Karaca bir süre bahçe işlerine de merak sarmıştı.LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKTİÜnlü oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevimli dostlarıyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti.