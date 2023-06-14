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Gizem Karaca lüks evinden paylaştı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenince İzmir'e yerleşmişti. Ünlü oyuncu, önceki gün evinden fotoğraflar paylaştı.

Ekleme: 14.06.2023 - 01:30 Güncelleme: 14.06.2023 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti. Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu, doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimsedi.

Gizem Karaca lüks evinden paylaştı

BAHÇESİNDE EKİP BİÇİYOR

İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem olmuştu. Karaca bir süre bahçe işlerine de merak sarmıştı.

Gizem Karaca lüks evinden paylaştı

LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevimli dostlarıyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti.

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