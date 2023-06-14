Filiz Akın son halini paylaştı!

Türk Sineması'nın dört büyük kadın oyuncusundan biri olan Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Sol kulağında bulunan kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat masasına yatan 80 yaşındaki Filiz Akın, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:"İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki! Yine de bir teşekkürüm var. Başta deprem bölgesine yardım için gidip dönen ve ameliyatı başarıyla gerçekleştiren doktorum olmak üzere ameliyat ekibine, hemşirelere, hastayla ilişkiler bölümüne içtenlikle teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Tüm iyilik dilekleri için hepinize tüm kalbimle ayrı, ayrı teşekkür ediyorum."İYİ OLMANIN KEYFİYLE"Usta sanatçı paylaşımında sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Akın, "İyi olmanın keyfiyle. Hepimize daha iyi günlerin olduğu bir hafta diliyorum. Gününüz aydın olsun ..." notunu ekledi."SESİM ÇIKMIYORDU"Usta oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile çekilmiş bir videosunu da paylaşarak; "Bir keresinde sesim çıkmıyordu Bugün öyle değlm ama o kadar ilaç ve tedaviye rağmen daha iyi değilm. Doktoruma da sordum kan analizine göre serum takma durumu olacak gibi görünüyor. Bu mevsimde sıcak, serin derken sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz dileğiyle!" notunu düşmüştü.