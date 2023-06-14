Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

Daha önce ''Melekler Korusun'', ''Leyla ile Mecnun'', ''Kuzey Güney'', ''Arka Sokaklar'', ''Sevda Kuşun Kanadında'', ''Muhteşem Yüzyıl: Kösem'', ''Akıncı'', ''Çat Kapı Aşk'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncu Müge Boz, 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmiş, aynı yıl kızları Vina dünyaya gelmişti. Ünlü çift evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı.YIL DÖNÜMLERİNİ FRANSA'DA KUTLADILARGüzel oyuncu kendisinden üç yaş küçük olan eşi Caner Erdeniz ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Caner Erdeniz evliliklerinin dördüncü yıl dönümünde eşine romantik bir sürpriz yaptı ve Fransa'ya tatile gittiler. Kızları Vina ile birlikte Fransa tatiline çıkan çift, Beyonce konserine de katıldı.''HARİKA BİR SÜRPRİZ PLANLAMIŞ''Kızı Vina'nın ilk kez bir konsere gittiğini belirten ünlü oyuncu, Fransa tatilinden karelerini de 903 bin takipçili Instagram sayfasından paylaşmayı ihmal etmedi. Müge Boz, eşi ve kızıyla yer aldığı karelere ''Vinoş'un ilk konser macerası anı defterimize işlendi. Caner tabii ki yine harika bir evlilik yıl dönümü sürprizi planlamış. Canım sevgilim iyi ki varsın. Seni çok seviyorum'' notunu düştü.TATİL POZLARINA BEĞENİ YAĞDIÜnlü çiftin mutluluk pozlarını takipçileri beğeni yağmuruna tutarken, ''Allah nazarlardan saklasın'', ''Nice seneleriniz olsun'', ''Mutluluğunuz daim olsun'', ''Çok mutlu bir ömür diliyorum'' gibi yorumlar geldi.Ünlü oyuncu yaptığı bir diğer paylaşımına ise ''Nasıl başladık 13.06.2019, nasıl devam ediyor 13.06.2023'' notunu düştü.''MARDİN'İ ÇOK MERAK EDİYORUM''Öte yandan, Müge Boz ile Caner Erdeniz geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de objektiflere yansrımıştı. Mesleği nedeniyle uzun seyahatler yapan Erdeniz, 'Gitmek istediğiniz bir yer varmı?' sorusuna, 'Mardin'i çok merak ediyorum, gitmek istiyorum. En merak ettiğim yerlerden biri Mardin. Ailece görmek istiyoruz, oranın kültürünü yaşamak isteriz” yanıtını vermişti.'YILLAR ÖNCE YAYLALARI GEZMİŞTİM'Mügde Boz, 'Karadeniz'i gitmek çok istiyoruz. Yıllar önce Karadeniz'e gitmiştim ve oradaki yaylaları gezme şansım olmuştu, çok etkilenmiştim. Hem insanı hem yemekleri hem de doğası gerçekten beni çok etkilemişti. O yüzden Caner'i oraya götürüp, Vina'ya da Karadeniz'in güzelliğini ve insanını tanıştırmak istiyorum” şeklinde konuşmuştu.'MÜGE'Yİ ÇOK ÖZLEDİK'Sinema filmlerinin yanı sıra reklam kampanyalarında da rol alan güzel oyuncu, 'Sürekli seyahat ediyorsunuz. Caner Bey, Vina'ya bakmakta zorlanıyor mu?' sorusu üzerine, 'Caner'e sormak lazım, ben yokken Vina'yla o ilgilendi' karşılığını verdi. Bu sırada Erdeniz, 'Vina'yla tek başımızaydık, çok zorlanmadık. Kızımla vakit geçirmeyi seviyorum. Müge'yi çok özledik” ifadelerini kullanmıştı.'KENDİ ALANLARIMIZA SAYGI GÖSTERİYORUZ''Oyuncu eşi olmak zor mu?' sorusunu ünlü basketbolcu, 'Zor değil. Herkesin kendi düzeni var, o konuda Müge de ben de karşılıklı olarak kendi alanlarına saygı gösteriyoruz. Müge'nin oyuncu olması benim için bir zorluk değil” şeklinde cevaplamıştı.CANER'İN KARAVAN PROBLEMİ!Bir röportajında basketbolcu eşinin boyunun 1.98 cm. olmasından dolayı karavana sığamadığını söyleyen oyuncu, 'Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyoruz. Önümüzde karavan tatilimiz var, heyecanlıyız. Caner boyundan dolayı karavanda biraz zorlanıyor ama olsun, ona da katlanacağız' demişti.