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Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

Oyuncu Müge Boz (39) ile basketbolcu Caner Erdeniz (36), 2019'da nikah masasına oturmuştu. Vina adında bir kız çocukları olan çift, evliliklerinin dördüncü yılını kutladı. Caner Erdeniz evlilik yıl dönümlerinde eşine romantik bir sürpriz yaptı. Fransa'ya giden ikili, Beyonce konserinde doyasıya eğlendi.

Ekleme: 14.06.2023 - 01:24 Güncelleme: 14.06.2023 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Daha önce ''Melekler Korusun'', ''Leyla ile Mecnun'', ''Kuzey Güney'', ''Arka Sokaklar'', ''Sevda Kuşun Kanadında'', ''Muhteşem Yüzyıl: Kösem'', ''Akıncı'', ''Çat Kapı Aşk'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncu Müge Boz, 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmiş, aynı yıl kızları Vina dünyaya gelmişti. Ünlü çift evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

YIL DÖNÜMLERİNİ FRANSA'DA KUTLADILAR

Güzel oyuncu kendisinden üç yaş küçük olan eşi Caner Erdeniz ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Caner Erdeniz evliliklerinin dördüncü yıl dönümünde eşine romantik bir sürpriz yaptı ve Fransa'ya tatile gittiler. Kızları Vina ile birlikte Fransa tatiline çıkan çift, Beyonce konserine de katıldı.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

''HARİKA BİR SÜRPRİZ PLANLAMIŞ''

Kızı Vina'nın ilk kez bir konsere gittiğini belirten ünlü oyuncu, Fransa tatilinden karelerini de 903 bin takipçili Instagram sayfasından paylaşmayı ihmal etmedi. Müge Boz, eşi ve kızıyla yer aldığı karelere ''Vinoş'un ilk konser macerası anı defterimize işlendi. Caner tabii ki yine harika bir evlilik yıl dönümü sürprizi planlamış. Canım sevgilim iyi ki varsın. Seni çok seviyorum'' notunu düştü.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

TATİL POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü çiftin mutluluk pozlarını takipçileri beğeni yağmuruna tutarken, ''Allah nazarlardan saklasın'', ''Nice seneleriniz olsun'', ''Mutluluğunuz daim olsun'', ''Çok mutlu bir ömür diliyorum'' gibi yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu yaptığı bir diğer paylaşımına ise ''Nasıl başladık 13.06.2019, nasıl devam ediyor 13.06.2023'' notunu düştü.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

''MARDİN'İ ÇOK MERAK EDİYORUM''

Öte yandan, Müge Boz ile Caner Erdeniz geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de objektiflere yansrımıştı. Mesleği nedeniyle uzun seyahatler yapan Erdeniz, 'Gitmek istediğiniz bir yer var
mı?' sorusuna, 'Mardin'i çok merak ediyorum, gitmek istiyorum. En merak ettiğim yerlerden biri Mardin. Ailece görmek istiyoruz, oranın kültürünü yaşamak isteriz” yanıtını vermişti.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

'YILLAR ÖNCE YAYLALARI GEZMİŞTİM'

Mügde Boz, 'Karadeniz'i gitmek çok istiyoruz. Yıllar önce Karadeniz'e gitmiştim ve oradaki yaylaları gezme şansım olmuştu, çok etkilenmiştim. Hem insanı hem yemekleri hem de doğası gerçekten beni çok etkilemişti. O yüzden Caner'i oraya götürüp, Vina'ya da Karadeniz'in güzelliğini ve insanını tanıştırmak istiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

'MÜGE'Yİ ÇOK ÖZLEDİK'

Sinema filmlerinin yanı sıra reklam kampanyalarında da rol alan güzel oyuncu, 'Sürekli seyahat ediyorsunuz. Caner Bey, Vina'ya bakmakta zorlanıyor mu?' sorusu üzerine, 'Caner'e sormak lazım, ben yokken Vina'yla o ilgilendi' karşılığını verdi. Bu sırada Erdeniz, 'Vina'yla tek başımızaydık, çok zorlanmadık. Kızımla vakit geçirmeyi seviyorum. Müge'yi çok özledik” ifadelerini kullanmıştı.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

'KENDİ ALANLARIMIZA SAYGI GÖSTERİYORUZ'

'Oyuncu eşi olmak zor mu?' sorusunu ünlü basketbolcu, 'Zor değil. Herkesin kendi düzeni var, o konuda Müge de ben de karşılıklı olarak kendi alanlarına saygı gösteriyoruz. Müge'nin oyuncu olması benim için bir zorluk değil” şeklinde cevaplamıştı.

Caner Erdeniz'den Müge Boz'a sürprizi

CANER'İN KARAVAN PROBLEMİ!

Bir röportajında basketbolcu eşinin boyunun 1.98 cm. olmasından dolayı karavana sığamadığını söyleyen oyuncu, 'Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyoruz. Önümüzde karavan tatilimiz var, heyecanlıyız. Caner boyundan dolayı karavanda biraz zorlanıyor ama olsun, ona da katlanacağız' demişti.

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