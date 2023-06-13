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Beyaz Gazete
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Yeni yuvaları için kolları sıvadılar

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ihanet iddialarını umursamadan kendilerine yeni bir düzen kurmaya başladılar. Son olarak Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile birlikte villa ve karavan baktıkları öğrenildi.

Ekleme: 13.06.2023 - 09:32 Güncelleme: 13.06.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu evliliklerindeki krizi atlattılar. Haklarında çıkan ihanet iddiaları sonrası Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'dan yeni bir adım geldi. Takvim'in haberine göre; ünlü çift, haklarında çıkan haberlere aldırış etmediler ve Kıbrıs'ta yatırım yapmaya karar verdiler.

Ünlü çift, Girne'den villa baktı. Şimdi de karavan bakmaya başladılar.

KOLLARI SIVADILAR

İddiaya göre çift, Girne'de üç odalı bir villayı beğendi ve 15 milyon TL'yi gözden çıkardılar.

Ünlü çift, Kıbrıs'tan döndükten sonra da her yaz olduğu gibi yine karavanla uzun bir tatile çıkmayı planlıyorlar.
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