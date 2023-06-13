Ünlü çiften aşk pozu

İlk kez geçtiğimiz yıl temmuz ayında Bodrum tatili sırasında objektiflere takılan Berker Güven ve Nihal Yalçın, denizin ve güneşin tadını çıkarıp, aşka gelmişti. Gümüşlük'te baş başa denizin içinde sohbet edip birbirlerine sarılan çiçeği burnunda aşıklar, kendilerini tanıyan hayranlarıyla da sohbet etmişti. Nihal Yalçın, yalnız başına sudan çıkmıştı. Sevgilisinin ardından denizden çıkan Berker Güven, şezlonga uzanmadan önce meraklı bakışlara aldırış etmeden Yalçın’ı öpücüklere boğmuştu.KEYİFLİ ANLARI KAMERALARA YANSIDIOyuncu çift, tüm günü şezlong üzerinde sohbet ederek geçirmişti. Gümüşlük'te görüntülenen aşıkların keyifli halleri kameralara böyle yansımıştı."ÇOK GÜZEL GİDİYOR İLİŞKİMİZ"Yalçın, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Üç Kız Kardeş’ dizisinde başrol oynayan sevgilisi Berker Güven’le olan ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu:Çok güzel gidiyor ilişkimiz. Berker çalışıyor, Ayvalık’ta. Yasak benim diziyi izlemem, Berker izlememi istemiyor. Kendi de izlemiyor yaptığı işleri. Ayvalık’a sürekli gelip gidiyorum, Berker buraya gelip gidiyor. Çok yoğun çalışıyorlar.ROMANTİK PAYLAŞIM'Üç Kız Kardeş' dizisinin Somer'i Berker Güven, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Aşkları dolu dizgin devam eden ikiliden Güven, sevgilisiyle yeni bir karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktıkları Londra tatili sırasında çekilen romantik pozuna ise ''Bir tanem'' notunu düştü. Oyuncu çiftin karesine beğeni yağdı. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncunun gönderisini yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.