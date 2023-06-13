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Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da yaşamını yitiren dünyaca ünlü keman virtüözü Devlet Sanatçısı Suna Kan (87) için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da tören düzenlendi. Kan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenazesi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekleme: 13.06.2023 - 01:01 Güncelleme: 13.06.2023 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
CSO emekli solist sanatçısı Suna Kan, bir süredir nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel hastanede dün hayatını kaybetti. Kan için bugün CSO Tarihi Salon'da tören düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Rengim Gökmen, keman sanatçısı Prof. Cihat Aşkın, Kan’ın oğlu Ömer Üstel, aile fertleri ve sevenleri katıldı. Törende Kan için saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra hayat serüveni anlatıldı.

Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı

''SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ''

Törende konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, ''Cumhuriyetimizin harika çocuğu Suna Kan, saygın sanat yaşamına sığdırdığı sayısız başarıları ile sanat evrenimizin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencimizin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Yine ülkemizin övünç kaynağı, Türk bestelerinin bazılarının en başarılı icracısı olarak benzersiz yerini hep koruyacak. Bizlere Suna Kan’ı bahşeden, kendisinin benzersiz dehası, rakipsiz azmi ve zevki selimine ilaveten ailesinden tevarüs edindiği yetenek ve çalışkanlığı yanında devletimizin onu keşfetmekteki mahareti ve dirayeti de mutlaka olmuştur'' dedi.

Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Konuşmaların ardından Kan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kırmızı karanfiller bırakıldı ve alkışlarla sahneden uğurlandı.

Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Suna Kan için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kan'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki parti heyeti katıldı.

Törende Kan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenazesi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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