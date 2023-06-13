Sinan Akçıl: Proje aşkı teklifleri aldım

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl (41), geçtiğimiz akşam TFF 1'inci Lig'de şampiyon olan Pendikspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Konser öncesi muhabirlerle konuşan, daha önce birçok ünlü isimle aşk yaşamış olan Akçıl; "Hiç proje aşkınız oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Sinan Akçıl, önceki akşam TFF 1'inci Lig'de şampiyon olan Pendikspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Akçıl, "Biraz yorgunum, Almanya'dan geldim. Direk ordan ayağımızın tozuyla iki saat uykuyla çıktık buraya geldik. Sağ olsunlar beni istemişler" dedi.



"TEŞEKKÜR EDİYORUM HERKESE"



Yoğun bir konser maratonunda olan Akçıl, "Harika devam ediyor konserler, yoruluyoruz ama değiyor. Uçakta uyudum bu gün gelirken. Hostes hanım uyandırdı sağ olsun. Halkın sevgisiyle beraber her şey yolunda. Ben karşılıklı sevgiyle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Onlar da beni seviyorlar, yalnız bırakmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum herkese" diye konuştu.



Birçok şarkıcıyla birlikte projeler yapan ve sanatçılara şarkı sözü veren Akçıl; Hadise, İzel, Hande Yener, Ebru Şallı gibi birbirinden ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.



"ÇOK TEKLİF ALDIM"



Muhabirlerin, "Sinan Bey, dizilerde oluyor ama sizin de hiç proje aşkınız oldu mu bilmediğimiz?" sorusuna gülerek yanıt veren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:



Proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta telefonda hiç inanılmayacak kişiler aradı. Sinan yemek yiyelim bari bir şey var zannetsinler, sonradan açıklarız vs. diye bir çok kişi istedi benden bunu.



"BU KİŞİLER İLE İRTİBATIMI KESTİM"



Ancak bu teklifleri reddettiğini söyleyen şarkıcı, "'Ben sana üç katını vereyim, bir daha mesaj atma bana' dedim onlara. İsimleri veremem ama para ile böyle olaylara karşıyım ben ya. Hoşuma gitmiyor. Bu kişiler ile de irtibatımı kestim" diyerek şaşırttı.

