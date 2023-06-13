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Nil Karaibrahimgil Kuruçeşme'yi salladı!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri dün akşam sesi, şarkıları ve kostümleriyle müziğin sıradışı ismi Nil Karaibrahimgil’i ağırladı. Ünlü sanatçı, kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle unutulmaz bir gece yaşattı. 'Renkli 90 Dakika' konseptiyle sahne alan Karaibrahimgil, performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Ekleme: 13.06.2023 - 01:08 Güncelleme: 13.06.2023 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Nil Karaibrahimgil, dün akşam Boğaz’ın kıyısında gecenin ambiyansına uygun olan şarkısı 'Burası İstanbul' ile Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sevenlerinin karşısına çıktı.

Binlerce müzikseverin buluştuğu gecede 'Resmen Aşığım', 'Peri' ve 'Bütün Kızlar Toplandık' şarkılarındaki coşkuları görülmeye değerdi. Müziği ve kıyafetleriyle sahnelerin marjinal ismi olan Karaibrahimgil, kostümüyle yine farkını ortaya koydu. Sırt dekolteli siyah tulumunun üstündeki rengarenk detaylarla dikkat çeken ünlü sanatçı, Kuruçeşme Açıkhava sahnesine adeta güneş gibi doğdu.

Nil Karaibrahimgil Kuruçeşme'yi salladı!

MARDİN’DEN İSTANBUL’A UZANAN NİL SEVGİSİ

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin’den İstanbul’u gezmeye gelen çocuklar da şarkıcının konserindeydi. Onlarca Nil hayranı olan minik, konserin tadını çıkararak doyasıya eğlendi.

Nil Karaibrahimgil Kuruçeşme'yi salladı!

SEVENLERİ NİL’E DOYAMADI

Konserin ikinci yarısında fıstık yeşili bir elbise giymeyi tercih eden ünlü sanatçı, tarzıyla seyircisinden yine tam not aldı. Nil Karaibrahimgil’in dinleyecilerine bir de tatlı bir sürprizi vardı. 10 yaşındaki hayranı İlayda’yı sahneye davet ederek piyano eşliğinde şarkı söyledi. İkilinin eşsiz performansı alkış yağmuruna tutuldu.

Nil Karaibrahimgil Kuruçeşme'yi salladı!

Nil Karaibrahimgil en sevilen şarkıları ve danslarıyla enerjisine hayran bıraktığı sahne performansını “İyi ki varsınız. Size binlerce kez teşekkürler” sözleriyle sonlandırdı. Hayranları Nil Karaibrahimgil’e doyamayınca ünlü sanatçı bir kez daha sahneye geri döndü ve gecenin finalini 'Ben Buraya Çıplak Geldim' şarkısıyla yaptı. Karaibrahimgil, Kuruçeşme Açıkhava’nın eşsiz atmosferinden sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

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