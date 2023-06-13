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Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel'e gönderme!

Ünlü model Çağla Şıkel ile 2008'de evlenen ve Kuzey ile Uzay adında iki oğlu bulunan Emre Altuğ, 2015'te eşinden boşanmıştı. Geçtiğimiz gün oğlu Kuzey ile Babalar Günü için özel düzenlenen özel tenis maçına çıkan ünlü isim, gazetecilerle bir araya geldi. Çocuklarından bahseden şarkıcı, oğlu Kuzey üzerinden eski eşi Çağla Şıkel'e gönderme yaptı.

Ekleme: 13.06.2023 - 09:37 Güncelleme: 13.06.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, oğlu Kuzey ile gösteri maçı yaptığı 'Boss Cup Tenis Turnuvası'nda 'Babalar Günü' için korta çıktı. Altuğ ve oğlu Kuzey, Levent Tenis Kulübü'nde Umut Üngör ve babası Sadık Üngör ile gösteri maçı yaptı.

4-4 berabere biten karşılaşma sonrası Emre Altuğ, oğlu Kuzey ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yoğun takviminden dolayı bu yıl turnuvaya katılamadığını söyleyen ünlü isim, şöyle konuştu:

Bu sene yoğun olduğum için turnuvaya katılamadım ama rica ettim, 'Burada olmak, baba-oğul oynamak istiyorum' dedim. Sağ olsunlar bugüne özel gösteri maçı koydular ama karşımıza hocaları koymuşlar. Kuzey ile ilk defa çiftler oynuyoruz. Biraz parmağı yaralı, mırın kırın ederek geldi.

"ANNESİ DE ÖYLEDİR"

Gösteri maç sonrası "Babalar kazandı" diyerek espri yapan şarkıcı, "Hırslı mısınızdır?" sorusu üzerine eski eşi Çağla Şikel'e göndermede bulunup; "Ben hırslı değilimdir, Kuzey hırslıdır daha çok, annesi de öyledir. O da annesine çekmiş. Ben biraz içerden içerdenim, çok hırslanmam ama yaptığım şey iyi olsun isterim. Benim öyle 'Aman kaybettim kazandım' gibi şeylerim yok. Ne üzülürüm ne sevinirim. Bugün birlikte oynamak güzel oldu" açıklamasında bulundu.

"EYT'Lİ OLDUK ARTIK"

Emre Altuğ, şarkı söylerken eğlendiğini ancak hem dizi seti hem sahne almanın yaşı itibariyle kendisini kimi zaman zorladığını anlatıp, espri yaparak EYT'li olduğunu açıkladı. Daha önce meslektaşı Teoman'ın 'Ben de EYT'liyim' açıklamasına çok güldüğünü ve kendisinin de emekli olmaya yakın olduğunu söyleyen Altuğ şöyle konuştu:

Ben çalışmayı seviyorum, başka eğlencem yok. Gündüz çekim, akşam da sahne olunca o gün yorulmuş oluyorum. Sonra 'bir dakika' dedim, elliyi geçtim, iyiyiz şükür ama yine de çok zorlamamak lazım. EYT'li olduk artık. Teoman da öyle demiş ya, çok güldüm. Ben de olmak üzereyim. 1989 yılında başladım çalışmaya, evet primlerim eksik. Bizi çalıştırıp çalıştırıp yatırmamışlar. Çalıştığımız günleri yatırmışlar onun dışındakileri yatırmamışlar. Biz de zannediyoruz ki prim ödeniyor. Öyle olmuyormuş meğer. Bu doğal hakkımız yılların emeğini verdik, o da bize bir şekilde destek olacak hiç çalışmasak belki bir gün.

"LGS'YE GİRMEDİ, BİZ DE ZORLAMADIK"

Boyu kendisine yaklaşan oğlu Kuzey'in bu yıl mezun olup liseye başlayacağını da sözlerine ekleyen Emre Altuğ, çocuklarının kariyerlerine karışmadıklarını anlattı.

Kuzey'in bu yıl LGS (Liselere Giriş Sınavı)'ye girmediğini, spora yatkın olduğu için spor akademisi ya da konservatuvar istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Hem müziğe hem de spora yatkın. Bir gün benden habersiz bas gitar almış odamdan, bir ay sonra 'Gelsene ne dinleteceğim' dedi. Öğretmeniyle bana 'My Way'i çaldılar. Mutluluk verici şeyler bunlar. Bunlar yetenekli adamlar her an her şey çıkabilir. Spora da çok yatkın bir fiziği var, Uzay da futbola çok düşkün. Şimdi liseye geçiyor bu hafta mezuniyet haftası. LGS'ye girmedi; istemedi, biz de zorlamadık. Galiba gidişat ya akademi ya da konservatuar falan olacak" şeklinde konuştu.
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