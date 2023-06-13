  • USD: 23,61 - 23,65
  • EURO: 25,43 - 25,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aslı Enver'den 'çocuk odası' paylaşımı!

Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, kızının odasını elleriyle hazırlamak için harekete geçti. Aslı Enver, o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 13.06.2023 - 01:05 Güncelleme: 13.06.2023 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri isimli diziyle milyonlarca kitle tarafından tanınan ve daha sonra başarılı projelerde rol alan Aslı Enver, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Enver, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çift, sessiz sedasız sadece bir organizasyonla evlendi. Evliliklerini nikah fotoğraflarıyla duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu öğrenildi.

Aslı Enver'den 'çocuk odası' paylaşımı!

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Son olarak yaptığı paylaşımında, kızının odasını hazırladığını gözler önüne seren Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.

Koltuğu bırakmayanlar kervanına Meral Akşener de katıldı: İYİ Partililer etrafında kenetlenip yol haritasını açıklayacak
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Havalimanında çiçeklerle karşıladılar
CHP'li vekilden şehit cenazesinde provokasyon: İmamın duasını bağırarak böldü
CHP'li İrem Ertürk'ten Özgür Özel hakkında çarpıcı iddialar: FETÖ'cülerle seminer verdi uyarı yapınca beni ölümle tehdit etti
Küçücük çocukları sapkınlıklarına alet ettiler: İstanbul'da özel anaokulunda LGBT propagandası
Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran Özgür Özel'den yeni açıklama: CHP'nin yenilenip güçlenmesi lazım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dördüncü toplantının tarihi belli oldu
Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’nun ‘Haliç’ algısına tepki: Kirletmesin yeter
Lefkoşa'dan Bakü'ye: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kibirle pişkinlikle seçmenle dalga geçiyor
Yargıtay HDP'nin hazine yardımına bloke koyuyor
FETÖ CHP'den umudu kesti: CHP kurtulmaz umutlanmayı bırakalım
KKTC’den tüm dünyaya gözdağı: Erdoğan’ın fotoğrafı havalimanına asıldı
Özgür Özel’in değişim söylemine CHP yönetiminden ilk açıklama: Başkanımız değişimi zaten yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısında...
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok: Tanju Özcan ‘Ben de varım’ dedi: Yetki verilirse Genel Başkan olurum!
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
Başkan Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'i anarken kullandığı sözler Can Ataklı'yı rahatsız etti! Haddini aşan ifadeler
Dendias’tan dikkat çeken Erdoğan itirafı: O günü hayatım boyunca unutmayacağım
TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması
26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sinop'ta 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor

Sinop'ta 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor

Bin metrenin üzerinde ormanlarda yetişiyor: Bu bitkiyi koparmanın cezası 244 bin lira

Bin metrenin üzerinde ormanlarda yetişiyor: Bu bitkiyi koparmanın cezası 244 bin lira

Herkes Afrikalı sanıyor! Gerçeği duyan inanamıyor: Kimliğimi soranlar bile oluyor…

Herkes Afrikalı sanıyor! Gerçeği duyan inanamıyor: Kimliğimi soranlar bile oluyor…

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı