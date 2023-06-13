Aslı Enver'den 'çocuk odası' paylaşımı!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri isimli diziyle milyonlarca kitle tarafından tanınan ve daha sonra başarılı projelerde rol alan Aslı Enver, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.Aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Enver, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çift, sessiz sedasız sadece bir organizasyonla evlendi. Evliliklerini nikah fotoğraflarıyla duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu öğrenildi.HAZIRLIKLARA BAŞLADISon olarak yaptığı paylaşımında, kızının odasını hazırladığını gözler önüne seren Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.