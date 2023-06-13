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Beyaz Gazete
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Aşkları belgelendi!

Yaklaşık bir aydır adları aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, arkadaşlarının doğum günü partisine birlikte katılarak aşklarını ilan etti.

Ekleme: 13.06.2023 - 09:17 Güncelleme: 13.06.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde oynayan Sıla Türkoğlu ile "Yürek Çıkmazı"nın başrol oyuncusu Alp Navruz, yeni bir aşka yelken açtı.

Çift, 1 aydır gözlerden uzak ilişki yürütüyor.

Aşk belgelendi

Ve nihayet o aşk belgelendi.

İkili, Şefkat Peker'in doğum gününe katıldı.

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan çift, doğum günündeki videolarda yan yana görüldü.

Hatıra karesi

Bu da yetmedi; Türkoğlu ile Navruz, partide çekilen hatıra fotoğrafında yer aldı.

İki oyuncunun görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aşkları belgelendi!
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