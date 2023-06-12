Yeşim Salkım'dan takipçisine azar!

Derin göğüs dekolteli pozuna gelen "Saçma sapan" yorumuna sinirlenen Yeşim Salkım, takipçisine sert cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasını hazmedemeyen ünlüler kervanına Yeşim Salkım da katılmış, seçmene ağza alınmayacak hakaretler savurmuştu.



Seyir halindeyken adeta çılgına dönen şarkıcı, şunları söylemişti:



Seçmene "cahil" demişti



Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ’nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR’cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah’a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz. Afgan’ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah’ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK’ymış. Siz getirdiniz PKK’yı. Pensilvanya’ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor.



Takipçisini hedef aldı



Yeşim Salkım’ın bir türlü dizginleyemediği siniri, yine depreşti…



Şarkıcı bu kez takipçisini hedef aldı.



İmaj değişikliğine giderek saçlarına perma yaptıran Salkım, tarzını derin göğüs dekolteli elbisesiyle tamamladı.



"Saçma sapan"



Bu halini de Instagram hesabından paylaşan Salkım’a bir hayranı “Saçma sapan, güzel mi oldun sanıyorsun?” yorumunu yaptı.



Yoruma kızan Salkım, demediğini bırakmadı.



"Sana ne, hasta mısın?"



Şarkıcı, takipçisine karşılık vererek “Sordum mu? Sana ne? Bakma niye takip ediyorsun, hasta mısın? Sana ne?” dedi.



Salkım’ın bazı hayranları ise olaydan bağımsız olarak “Yıllara meydan okuyorsunuz” mesajları attı.