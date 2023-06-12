Tekirdağ konserinde yine özür diledi

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali’nde konser veren şarkıcı Melek Mosso, son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğinin farkında olduğunu söyleyerek “Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum” dedi.

Türkiye günlerdir Melek Mosso ve seçim döneminde yaptığı çıkışı konuşuyor.



AK Partililere küfreden CHP'li kadını kendine örnek alan Mosso, "Seçim kombinim" diyerek tıpkı o kadın gibi giyindiği halini paylaştı.



Bu kare, çokça eleştirilse de şarkıcı PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde yaptığı konuşma ile adeta tepkinin şiddetini ikiye katladı. Mosso'nun bir sonraki adımı ise Tekirdağ'da vereceği konseri iptal etmek oldu.



Yaptığı "özür" adı altındaki açıklamasıyla yanlış anlaşıldığını belirten Mosso'ya Tekirdağ'ın AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi, tam destek verdi.



Konseri iptal etmeyen belediye, Mosso'yu dün akşam seyircinin karşısına çıkardı. Uluslararası Kiraz Festivali’nin son gününde sahne alan Melek Mosso, bu kez şarkılarına başlamadan önce konuştu.



"Başka yerlere çekildi"



Yine özür dileyen Mosso, şunları söyledi:



Hemen bir konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki, bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi.



"İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız..."



Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır. Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum canı gönülden, bir kadın olarak. Bu denli kapsayıcı, bu denli birleştirici bir festival günümüzde böyle bir dönemde, hiçbir şekilde insanların huzursuzluğuna yer vermeden bizleri bir araya getiren tek bir yürek şeklinde burada toplayan ve belediye festivali için de yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan sayın başkanımıza çok çok teşekkür ederim.



"İncinen tek bir kardeşimiz varsa çok özür dilerim"



Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanımıza bu güzel festivali asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum.



"Özür dilendiğinde kapatmak zorundayız"



Mosso’dan sonra mikrofonu eline alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şöyle konuştu:



Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız. Hepimiz hata yapabiliriz, sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp, özür dileyebilmek, büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var, özrü kabul edebilmek. Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum.



Bayrak sallayıp, "Memleketim" dediler



Konuşmaların ardından Melek Mosso ve Cüneyt Yüksel, ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte, ‘Memleketim’ şarkısını seslendirdi.



Mosso, daha sonra söylediği şarkılarla konsere katılanlara coşkulu bir gece yaşattı.